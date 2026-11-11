Миссия ЕС по помощи Украине сможет действовать и на украинской территории

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Военная миссия Европейского союза по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine), чей мандат продлен до 15 ноября 2028 года, будет действовать и на украинской территории, следует из публикации в среду в Официальном журнале ЕС.

"Миссия EUMAM Ukraine действует на территории государств-членов, а также - исключительно в целях непосредственной координации и выполнения задач, предусмотренных в подпунктах (e) и (f) пункта 3 статьи 1 (механизм учета и консультативно-образовательная деятельность - ИФ) - на территории Украины", - говорится в постановлении Совета ЕС.

Изначально это постановление о продлении миссии было согласовано 9 ноября 2026 года.