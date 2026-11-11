США попросили Россию сформулировать свое видение архитектуры европейской безопасности

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер попросили российскую сторону сформулировать свое видение будущей архитектуры европейской безопасности, включая то, на какие меры готова пойти Москва, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"США попросили Россию сформулировать новые предложения по будущему соглашению с Европой. Предложения должны предусматривать и российские шаги по снижению напряженности на континенте", - говорится в материале.

При этом РФ следует обозначить и свои собственные опасения и требования, связанные с безопасностью. Уиткофф и Кушнер полагают, что Москва должна быть готова на "симметричные шаги", которые убедят европейские страны в том, что РФ не вступит с ними в вооруженный конфликт.

"Кушнер и Уиткофф также заявили российской стороне, что для серьезных дискуссий по безопасности в Европе следует согласиться на то, чтобы представители Европы участвовали в будущих мирных переговорах", - пишет Axios.

По данным портала, американские переговорщики "дали понять европейским странам, что не будут заключать сделку с Россией, если против нее будут выступать Украина и Европа".

"Кроме того, США не будут готовы предоставить России право вето по вопросам, касающимся безопасности Европы", - подчеркивается в статье.