На женевских дискуссиях Абхазия подчеркнула необходимость документа о неприменении силы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В ходе 68-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, проходившем в Женеве 10-11 ноября, во время обсуждения вопросов безопасности абхазская сторона вновь подчеркнула настоятельную необходимость выработки и подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы Грузией в отношении Абхазии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"Абхазская сторона заявила на встрече, что достижение соглашения о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии остается центральным вопросом повестки дня международных дискуссий и имеет принципиальное значение для обеспечения прочной безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено перспективам возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

"Абхазская сторона подтвердила заинтересованность в восстановлении полноценной работы данного формата и представила дополнительные предложения, направленные на преодоление существующих разногласий и поиск взаимоприемлемых решений, необходимых для разблокирования механизма", - говорится в сообщении МИД республики.

Кроме того, абхазская делегация "информировала участников международных дискуссий о попытках грузинской стороны воспрепятствовать участию абхазских спортсменов в международных соревнованиях". "Абхазская сторона подчеркнула недопустимость политизации гуманитарных, образовательных и спортивных контактов",- подчеркивается в сообщении.

Проведение очередного, 69-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье запланировано на март 2027 года.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проводятся с 15 октября 2008 года. В них принимают участие делегации Абхазии, Южной Осетии, России, Грузии, США, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп - по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.