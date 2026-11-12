ПХГ ЕС заполнены на 71,61%, что на 17,5 п.п. ниже среднего за 5 лет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 10 ноября снизились до 71,61%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe.

Это на 17,5 процентного пункта ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-отбор составил 387 млн куб. м в сутки, что на 248% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения природного газа, в том числе сжиженного (СПГ). Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по центральноевропейскому времени.

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе ниже климатической нормы для этих дней на 3 градуса Цельсия.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 16% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В ноябре 2025 года ее вклад был 20%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа в ноябре 2026 года, как ожидается, может составить 8,9 млн тонн, что на 8% ниже, чем годом ранее.