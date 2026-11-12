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В Астане задержаны главы госфонда "Самрук-Казына" и КТЖ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали глав госфонда "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Елжаса Отыншиева, сообщила пресс-служба КНБ.

"11 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны председатели правления АО "Самрук-Казына" Н.Жакупов и АО "НК КТЖ" Е.Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

"Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

Жакупов возглавляет госфонд "Самрук-Казына" с 2025 года. Фонд "Самрук-Казына" управляет крупнейшими стратегическими активами Казахстана, включая нефтегазовые, транспортно-логистические и энергетические компании страны.

Елжас Отыншиев возглавил КТЖ в июле 2026 года, сменив Талгата Алдыбергенова. До этого Отыншиев с апреля 2023 года занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами - члена правления АО "Самрук-Казына". КТЖ - транспортно-логистический холдинг, является оператором магистральной железнодорожной сети Казахстана. В 2026 году компания планирует провести IPO. Единственным акционером компании является госфонд "Самрук-Казына".

КНБ Казахстан Самрук-Казына КТЖ Нурлан Жакупов Елжас Отыншиев
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