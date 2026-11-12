АБИИ и Турция подписали соглашение на $1,6 млрд для ускорения климатических реформ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Турция подписали соглашение о финансировании в размере $1,6 млрд для ускорения климатических реформ.

Как сообщается в пресс-релизе банка, соглашение было подписано в среду в ходе конференции COP31, проходящей в Анталье.

"Это крупнейший на сегодняшний день пакет финансирования АБИИ, направленный на поддержку климатической политики. Мы рады возможности внести свой вклад в реализацию климатических амбиций Турции", - заявил директор по инвестициям АБИИ Константин Лимитовский.

Средства будут направлены на поддержку политических и институциональных реформ, которые помогут Турции выполнить ее обязательства в сфере климата. В том числе страна планирует достичь нулевого уровня вредных выбросов (net-zero) к 2053 году.

Турции к 2030 году потребуется дополнительно около $68 млрд климатических инвестиций, причем примерно половину этой суммы планируется привлечь из частных источников.

В 2025 году объем климатического финансирования АБИИ достиг рекордных $7,47 млрд, что составило 71% от общего объема выделенных средств.

Турция является одним из государств-учредителей АБИИ и вторым по величине рынком для банка по совокупному объему одобренного финансирования. По состоянию на 24 октября АБИИ одобрил выделение в общей сложности $11,06 млрд на реализацию 48 операций в этой стране.