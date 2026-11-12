"Зарубежнефть" и Petrovietnam запустили новые объекты на месторождениях в РФ и Вьетнаме

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" и Petrovietnam запустили ряд производственных объектов на своих совместных активах в России и Вьетнаме.

В частности, на шельфе Вьетнама запущена работа новой добычной платформы под управлением совместного предприятия "Вьетсовпетро", а на Крайнем Севере в России - модернизированной установки предварительного сброса воды в периметре деятельности "Русвьетпетро".

"Такое образцовое партнёрство, безусловно, вносит серьёзный вклад в устойчивое экономическое развитие наших стран, в расширение совместной нефтегазодобычи и решение стратегической для Вьетнама задачи по созданию резерва нефти", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе церемонии запуска объектов в Ханое в четверг.

Она отметила, что в оба проекта вложен колоссальный труд инженеров как с российской, так и с вьетнамской стороны.

Матвиенко напомнила, что в сентябре на встрече в Кремле главы России и Вьетнама договорились о расширении кооперации в нефтегазовом секторе. "Сегодня мы делаем ответный шаг во исполнение договорённостей наши лидеров", - сказала Матвиенко в рамках церемонии.