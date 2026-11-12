Цена импорта газа для Молдавии в январе-сентябре выросла в 1,8 раза

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Цена импортируемого в Молдавию природного газа в период с января по сентябрь этого года выросла на 75% - с 36,1 евро/МВт.ч в январе до 63,1 евро/МВт.ч в сентябре, сообщило Национальное агентство по регулированию энергетики (ANRE).

Агентство отметило, что в январе импорт газа осуществлялся по средневзвешенной цене 36,1 евро/МВт.ч, в феврале она выросла до 40,2 евро/МВт.ч, а в марте незначительно снизилась - до 38,8 евро/МВт.ч. В апреле произошел резкий скачок до 52,2 евро/МВт.ч, после чего цены колебались около уровня 49 евро/МВт.ч в мае-июле.

Новое ускорение роста цен было зафиксировано в августе, когда средняя импортная цена достигла 55,9 евро/МВт.ч, в сентябре она выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 13%, до 63,1 евро/МВт.ч.

По данным ANRE, за январь-сентябрь Молдавия импортировала 670,9 млн кубометров природного газа, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Увеличение объемов импорта было обусловлено высоким потреблением в первом квартале, когда температура опустилась значительно ниже среднего показателя за последние годы. Наибольший объем импорта газа был зафиксирован в январе и составил 195,6 млн кубометров.

В отчете ANRE также отмечается, что госкомпания Energocom продолжает доминировать на рынке импорта природного газа, занимая 77,9% от общего объема импорта в страну. С учетом ее дочерней компании Energocom Trading, доля в импорте превышает 84%.

Использование природного газа конечными потребителями за отчетный период увеличилось на 11,3% и достигло 652,8 млн кубометров. При этом бытовые потребители нарастили потребление на 18%, до 250,6 млн кубометров.

Годовой объем потребления газа в Молдавии составляет 0,8-0,9 млрд кубометров. Страна импортирует весь объем топлива, закупая его на бирже TTF в Нидерландах. Осенью Молдавия столкнулась с резким удорожанием стоимости импорта газа, по этой причине внутренние тарифы на газ за сентябрь-октябрь выросли в 1,7 раза, страна также сталкивается с резким удорожанием импортируемых нефтепродуктов. С 26 сентября в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетике. На этом фоне премьер-министр страны Василе Тофан объявил кампанию по поиску стабильных долгосрочных источников поставки природного газа по фиксированным контрактным ценам.