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Вице-премьер РФ Оверчук прибыл в Кабул

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла с визитом в Кабул, запланированы переговоры с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом и вице-премьером по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром, передает корреспондент "Интерфакса".

Оверчук рассказал журналистам, что Россия намерена развивать торговые связи с Афганистаном, а для этого необходимо устанавливать контакты между предпринимателями.

"Сегодня в нашей делегации более 70 бизнесменов, которые представляют десятки российских компаний, многие из них уже работают в Афганистане, многие хотят начать работать. Мы со своей стороны, прежде всего, видим задачу в том, чтобы создать условия для того, чтобы контакты между деловыми сообществами нормально развивались", - сказал Оверчук.

По его словам, в состав делегации входят представители компаний, которые занимаются транспортом, логистикой, сельским хозяйством и фармацевтикой.

"Есть компании, которые занимаются установлением контактов по продовольствию, зерну. Есть большая заинтересованность у Афганистана в российских удобрениях. Есть интерес и в строительстве предприятий по производству удобрений непосредственно на территории Афганистана", - сказал Оверчук.

"Мы видим большой интерес со стороны правительства Афганистана в том, чтобы развивать отношения с Россией. И в этом готовы поддерживать Афганистан. Прежде всего для того, чтобы развивалась экономика, создавались рабочие места, у людей были нормальные доходы и они могли спокойно мирно жить", - добавил вице-премьер.

Афганистан Кабул Алексей Оверчук
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