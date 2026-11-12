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ЕС в понедельник введет санкции против 150 структур и 50 банков, связанных с Россией

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза в понедельник 16 ноября одобрят новые санкции против России, в санкционные списки войдут 50 банков, заявил министр по делам ЕС Франции Бенжамен Хаддад. Об этом сообщают западные СМИ.

"В понедельник мы примем новые санкции против России - против 150 организаций, 50 банков. Это Франция, которая предложила добавить в списки основную часть этих структур", - сказал он.

Против каких именно граждан и организаций введут санкции, не уточняется.

Хаддад добавил, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.

Евросоюз Франция Украина Бенжамен Хаддад
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