ЕС в понедельник введет санкции против 150 структур и 50 банков, связанных с Россией

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза в понедельник 16 ноября одобрят новые санкции против России, в санкционные списки войдут 50 банков, заявил министр по делам ЕС Франции Бенжамен Хаддад. Об этом сообщают западные СМИ.

"В понедельник мы примем новые санкции против России - против 150 организаций, 50 банков. Это Франция, которая предложила добавить в списки основную часть этих структур", - сказал он.

Против каких именно граждан и организаций введут санкции, не уточняется.

Хаддад добавил, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.