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Канада внесла в санкционные списки по РФ еще 38 структур и 24 физлица

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Канадские власти в понедельник объявили о пополнении антироссийских санкционных списков еще 38 юридическими и 24 физическими лицами.

"Канада вводит санкции еще против 38 организаций и 24 человек с целью сильнее ослабить военный потенциал России за счет мер против элементов ее оборонной промышленности, включая развитие баллистических ракет, и против действий России в киберпространстве", - говорится в заявлении МИД Канады.

Санкции будут применять и против финансовых структур, способствующих использованию криптовалют.

В пресс-релизе напоминается, что с 2014 года Канада ввела в связи с РФ санкции в отношении более чем 3,5 тыс. структур и лиц и свыше 700 судов.

Канада
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