Рябков сказал, что РФ весьма конкретно представила свои предложения в Абу-Даби

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона весьма конкретно представила в Абу-Даби свои предложения, дала сторонам достаточно пищи для ума, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я еще раз хочу сказать: мы детали переговорного процесса не раскрываем, но с точки зрения российских подходов мы весьма конкретно их представили", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", действительно ли США попросили Россию подготовить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой.

Рябков подчеркнул: "Мы не ограничивались общими фразами, мы не декларативно вели этот раунд, мы дали достаточную пищу для размышлений. И, надеюсь, отклик на нее позволит американским коллегам, прежде всего с учетом тех важнейших переговоров, которые проводятся сегодня в Москве, подойти к следующему раунду более вооруженными позиционно и в большей степени, в еще большей степени это позволит учесть наши неотменимые, наши железные, наши императивные подходы и требования".