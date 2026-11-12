Поиск

Рябков сказал, что РФ весьма конкретно представила свои предложения в Абу-Даби

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона весьма конкретно представила в Абу-Даби свои предложения, дала сторонам достаточно пищи для ума, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я еще раз хочу сказать: мы детали переговорного процесса не раскрываем, но с точки зрения российских подходов мы весьма конкретно их представили", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", действительно ли США попросили Россию подготовить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой.

Рябков подчеркнул: "Мы не ограничивались общими фразами, мы не декларативно вели этот раунд, мы дали достаточную пищу для размышлений. И, надеюсь, отклик на нее позволит американским коллегам, прежде всего с учетом тех важнейших переговоров, которые проводятся сегодня в Москве, подойти к следующему раунду более вооруженными позиционно и в большей степени, в еще большей степени это позволит учесть наши неотменимые, наши железные, наши императивные подходы и требования".

МИД РФ Абу-Даби Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend

Стубб допустил встречу США, РФ, Украины и Европы через одну-две недели

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам

Brent подешевела до $91,55 за баррель

Дмитриев встретил Кушнера и Уиткоффа во Внуково

Что случилось этой ночью: четверг, 12 ноября

Уолл-стрит выросла в среду благодаря сильной отчетности CoreWeave

 Уолл-стрит выросла в среду благодаря сильной отчетности CoreWeave

Число погибших при обрушении здания в Бруклине выросло до двух

 Число погибших при обрушении здания в Бруклине выросло до двух

Рубио и Ван И согласились с важностью обсуждения денуклеаризации на высшем уровне

Один человек погиб, не менее 10 пострадали при обрушении здания в Бруклине

 Один человек погиб, не менее 10 пострадали при обрушении здания в Бруклине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12920 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов