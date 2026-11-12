В казахстанском фонде "Самрук-Казына" заверили, что содействуют правоохранительным органам

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - АО "Самрук-Казына" оказывает содействие правоохранительным органам в связи с задержанием главы госфонда Нурлана Жакупова, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании.

"В настоящее время уполномоченными органами проводятся соответствующие следственные действия. Фонд оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, обеспечивая необходимое взаимодействие и предоставление запрашиваемой информации и материалов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан", - говорится в комментарии пресс-службы "Самрук-Казыны".

В четверг комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании 11 ноября главы госфонда "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, главы нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Елжаса Отыншиева и других лиц по подозрению в совершении коррупционного преступления.

В ведомстве добавили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Ранее в соцсетях было распространено несколько видео с чемоданами и сумками с пачками долларов, которые были выброшены из окна жилого комплекса в административном центре Астаны. Один из чемоданов при падении раскрылся и 100-долларовые купюры разлетелись по двору жилого комплекса. На видео видно, как полиция оцепила это место. По сведениям ряда казахстанских СМИ, данный инцидент связан с задержанием топ-менеджеров "Самрук-Казына" и КТЖ.

Жакупов возглавляет госфонд "Самрук-Казына" с 2025 года. Фонд "Самрук-Казына" управляет крупнейшими стратегическими активами Казахстана, включая нефтегазовые, транспортно-логистические и энергетические компании страны.

Елжас Отыншиев возглавил КТЖ в июле 2026 года, сменив Талгата Алдыбергенова. До этого Отыншиев с апреля 2023 года занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами - члена правления АО "Самрук-Казына". КТЖ - транспортно-логистический холдинг, является оператором магистральной железнодорожной сети Казахстана. В 2026 году компания планирует провести IPO. Единственным акционером компании является госфонд "Самрук-Казына".