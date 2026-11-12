США выразили соболезнования в связи с кончиной российского посла Дарчиева

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамнет США направил соболезнования семье и близким умершего 11 ноября посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, заявил CNN представитель американского внешнеполитического ведомства.

Дарчиев умер в возрасте 66 лет.

Он работал в системе МИД с 1992 года, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Занимал должности заместителя директора департамента Северной Америки, советника-посланника посольства России в США, директора департамента Северной Америки. С 2014 по 2021 год он был послом России в Канаде, с марта 2025 года - послом в США.