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США выразили соболезнования в связи с кончиной российского посла Дарчиева

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамнет США направил соболезнования семье и близким умершего 11 ноября посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, заявил CNN представитель американского внешнеполитического ведомства.

Дарчиев умер в возрасте 66 лет.

Он работал в системе МИД с 1992 года, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Занимал должности заместителя директора департамента Северной Америки, советника-посланника посольства России в США, директора департамента Северной Америки. С 2014 по 2021 год он был послом России в Канаде, с марта 2025 года - послом в США.

МИД США Александр Дарчиев Госдепартамнет
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