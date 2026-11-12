В ЕС хотят до конца года продвинуться в принятии 22-го пакета санкций против РФ

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе настроены до завершения 2026 года добиться прогресса с принятием 22-го пакета антироссийских санкций, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"У нас запланирован Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник; у нас есть много списков для санкций. Конечно, мы также работаем и над 22-м пакетом санкций", - сказала Каллас в четверг перед встречей Европейского политического сообщества в Дублине.

"Я уверена, что есть стремление продвинуться по этому вопросу до конца нынешнего года", - добавила она.

Ранее в четверг министр по делам ЕС Франции Бенжамен Хаддад заявил, что Евросоюз в понедельник, 16 ноября одобрит новые ограничительные меры против РФ, в санкционные списки войдут 150 организаций и 50 банков.