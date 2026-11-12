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Кушнер надеется обсудить в Кремле пути к завершению украинского конфликта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и его представитель на переговорах по украинскому урегулированию, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле, что рассчитывает на возможность обсудить завершение конфликта и пути к этому.

"Я очень надеюсь, что сегодня во время нашей встречи мы сможем обсудить, может быть, некоторые подходы, некоторые возможности для решения этого конфликта, окончательного его завершения", - сказал Кушнер.

"И я надеюсь, что в рамках сегодняшнего обсуждения мы сможем обсудить те пути, по которым мы могли бы пойти для успешного завершения этого конфликта", - добавил он.

США Джаред Кушнер Украина
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