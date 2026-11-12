Москва надеется, что ЕС поддержит работу по согласованию новой архитектуры безопасности

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности России и Украины через формирование будущей комплексной системы европейской безопасности, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неядерной безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, в этой связи Путин напомнил о видении Москвы опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые Россия представляла еще в 2021 году, в виде проектов соглашений США и НАТО о гарантиях безопасности.

"Ключевые положения: расширение блока НАТО, размещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат к конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что в этот перечень РФ хочет добавить "некоторые свежие соображения, отталкивающиеся от уроков, которые мы не можем не извлечь из нынешней ситуации, когда против нас ополчился коллективный Запад, не скрывающий своей заинтересованности поставить киевский режим в стратегическом поражении России".