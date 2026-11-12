Кремль надеется, что ожидаемый саммит РФ-США-КНР оздоровит обстановку в мире

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон придают большое значение планируемому трехстороннему саммиту Россия-США-КНР в Шэньчжэне, идет работа по наполнению встречи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Разумеется, как мы, так и американцы придаем большое значение и предстоящей в Шэньчжэне трехсторонней встрече на высшем уровне, которую организует китайские хозяева саммита АТЭС. Сейчас идет активная работа по ее содержательному наполнению", - сказал Ушаков журналистам в четверг.

"Мы надеемся, что эта первая встреча в таком формате окажет оздоравливающее воздействие на всю международную обстановку", - добавил он.