Поиск

Кремль надеется, что ожидаемый саммит РФ-США-КНР оздоровит обстановку в мире

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон придают большое значение планируемому трехстороннему саммиту Россия-США-КНР в Шэньчжэне, идет работа по наполнению встречи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Разумеется, как мы, так и американцы придаем большое значение и предстоящей в Шэньчжэне трехсторонней встрече на высшем уровне, которую организует китайские хозяева саммита АТЭС. Сейчас идет активная работа по ее содержательному наполнению", - сказал Ушаков журналистам в четверг.

"Мы надеемся, что эта первая встреча в таком формате окажет оздоравливающее воздействие на всю международную обстановку", - добавил он.

Юрий Ушаков США Китай АТЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

 Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

 Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

 Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12927 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов