Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз лома металлов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан продлил на шесть месяцев запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов всеми видами транспорта, следует из приказа и. о. министра промышленности и строительства республики.

Ограничение распространяется, в частности, на отходы и лом меди, алюминия, свинца, свинцовых аккумуляторов, а также на лом черных металлов и шихтовые слитки.

Под запрет подпадают и бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава, а также отдельные виды железнодорожных изделий и деталей подвижного состава, перечисленные в приказе по кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Исключение предусмотрено для бывших в употреблении элементов подвижного состава, которые ввозятся в Казахстан для ремонта и затем вывозятся обратно, а также вывозятся из страны для ремонта и ввозятся обратно автомобильным транспортом.

Участники внешнеэкономической деятельности при перемещении таких товаров должны за пять рабочих дней до предполагаемой даты пересечения границы представить в Комитет промышленности договоры на ремонт, декларацию на товары (при ее наличии), а после ввоза - акты выполненных работ в течение пяти рабочих дней.

Комитет промышленности в течение трех рабочих дней после получения документов должен уведомить Комитет государственных доходов о соответствующих участниках внешнеэкономической деятельности, товарах, дате и пункте пропуска.

Контроль за исполнением запрета возложен на комитет промышленности, министерство транспорта и комитет государственных доходов.

Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов действует в Казахстане с мая 2023 года, с тех пор его не раз продлевали.