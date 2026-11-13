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Кушнер сообщил, что готовящийся обмен пленными может затронуть тысячи человек

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - США участвуют в подготовке обмена военнопленными между Россией и Украиной, который будет включать тысячи человек, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"Мы также работаем над тем, чтобы это был крупнейший за всю войну обмен пленными, который потенциально позволит тысячам людей воссоединиться со своими семьями", - написал Кушнер в соцсети X по итогам трех дней дипломатических контактов в Абу-Даби, Москве и Дублине.

Он отметил, что конфликт на Украине разрушил жизни многих людей, и выразил надежду, что "обе стороны продемонстрируют добрую волю и серьезность, необходимые для завершения этого важного шага".

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Джаред Кушнер США Украина
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