Кушнер надеется вскоре сообщить детали по следующему раунду переговоров по Украине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Детали по новому раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время мы объявим о ходе переговоров, расписании и дополнительных деталях", - написал он в соцсети X.

По словам Кушнера, была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров по Украине.

"Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и определении пути продвижения вперед", - добавил он.