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Генсек ООН призвал минимизировать масштабы глобального потепления

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) призвал принять меры, чтобы, насколько это возможно, сдерживать дальнейшее потепление климата.

"Мы движемся к тому, что не сможем удержаться в рамках целевого показателя потепления в 1,5 градуса по Цельсию", - заявил он в пятницу в одном из выступлений в рамках COP31.

По мнению Гутерриша, такая ситуация сложилась из-за того, что "слишком многие лидеры предпочитают откладывать решение проблемы на потом".

Он призвал принимать меры, чтобы снизить масштабы дальнейшего потепления, так как "даже десятые доли градуса имеют значение".

"Наша задача заключается в том, чтобы превышение целевого показателя было как можно менее значительным и как можно менее продолжительным", - добавил генсек ООН.

Гутерриш считает, что многие страны должны вести более активную борьбу с климатическим кризисом. "Мы уступаем в борьбе с изменением климата, потому что того, что мы делаем, недостаточно", - настаивает генсек ООН.

Конференция ООН по изменению климата (COP31) проходит в Анталье с 9 по 20 ноября.

В 2015 году было подписано Парижское соглашение. Оно направлено на сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2°C при одновременном поиске средств для еще большего ограничения этого повышения – до 1,5°C.

ООН Антониу Гутерриш COP31
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