Уровень судоходства в Ормузском проливе по-прежнему на 65% ниже довоенного

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Нынешний уровень судоходства в Ормузском проливе по-прежнему остается примерно на 65% ниже, чем был до начала военного конфликта США с Ираном, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В отчете управления, действующего при поддержке британского Королевского военно-морского флота, указывается, что за неделю было зафиксировано 139 исходящих и 169 входящих судов по сравнению со 170 исходящими и 155 входящими судами неделей раньше.

UKMTO также сообщило о восьми морских инцидентах за неделю, в том числе о пяти в Ормузском проливе, двух в Персидском заливе и одном в Оманском заливе. Три судна продолжили свой путь, трем потребовалась помощь, а исход двух инцидентов остался неизвестным. О затонувших судах не сообщалось.

С момента начала американо-израильской военной операции против Ирана 28 февраля UKMTO зафиксировало 163 морских инцидента, связанных с конфликтом, в том числе 141 сообщение о повреждении судов.