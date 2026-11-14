Трамп заявил, что сбой в аэропортах вряд ли вызван кибератакой или ИИ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Технический сбой, парализовавший работу аэропортов в США, вряд ли вызван хакерами, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Не похоже, что это кибератака", - сказал он в интервью Fox News. Трамп добавил, что вряд ли речь идет о последствиях деятельности ИИ.

Он предположил, что проблема могла заключаться в устаревшем электронном оборудовании в аэропортах, на замене которого он давно настаивает.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее ввело общенациональный запрет на все вылеты самолетов, сославшись на "чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности".

По заявлению FAA и Белого дома, причиной произошедшего стал "сбой в системе телекоммуникаций".

Подобные общенациональные сбои - редкое явление, отмечают американские СМИ. В новейшей истории США их было всего два: 11 сентября 2001 года и 11 января 2023 года (из-за сбоя системы оповещения NOTAM).