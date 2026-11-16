Поиск

Глава Минфина США призвал Nvidia назначить на пост CEO человека не из компании

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент призвал совет директоров Nvidia Corp. назначить главным исполнительным директором человека из-за пределов компании.

"В ходе поисков нового руководителя совету директоров нужно выйти за пределы компании", - заявил он в эфире телеканала Fox News. - Ей нужна серьезная встряска".

Сейчас обязанности CEO временно исполняет главный финансовый директор Колетт Кресс. Прежний глава Nvidia Дженсен Хуан на минувшей неделе ушел в отставку вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуан, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Однофамилица Хуана была топ-менеджером сингапурской Megaspeed, владеющей рядом ЦОД в Азии. Как пишет New York Times, китайские власти могли завербовать ее, чтобы попытаться обойти американские ограничения на поставки чипов.

Ряд американских ведомств давно призывал ввести меры экспортного контроля против Megaspeed, но министерство торговли этого не сделало, заявлял Бессент.

По его словам, Nvidia прекратила отдельно раскрывать сингапурскую выручку после падения прямых продаж в КНР и скачка поступлений из Сингапура. Согласно сообщениям, на которые сослался министр, на острове оставался лишь 1% купленных чипов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что после ухода Хуана возглавить Nvidia мог бы бывший главный исполнительный директор Apple Тим Кук.

Между тем более 170 тыс. человек, включая свыше 90 тыс. акционеров Nvidia и около 10 тыс. бывших и нынешних сотрудников компании, подписали петицию с требованием вернуть Хуана на пост CEO.

Акции Nvidia дешевеют на 2,7% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Nvidia Скотт Бессент Дженсен Хуан Минфин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На границе с Эстонией останется открытым только грузовой железнодорожный погранпункт в Нарве

ЕС ввел санкции против компаний, связанных с перевозкой и торговлей нефтью РФ

Александр Чачава и Татьяна Ким включены в санкционный список ЕС

 Александр Чачава и Татьяна Ким включены в санкционный список ЕС

ЕС согласовал санкции против Татьяны Ким и нефтетерминала в Петербурге

ЕС согласовал санкции против 145 физических и юридических лиц, связанных с РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 ноября

Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу снизились

 Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу снизились

Более 10 человек погибли в результате пожара в коммерческом здании на Пхукете

 Более 10 человек погибли в результате пожара в коммерческом здании на Пхукете

МИД КНР подтвердил проведение в четверг трехсторонней встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа

 МИД КНР подтвердил проведение в четверг трехсторонней встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа

Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

 Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13010 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 341 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4149 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов