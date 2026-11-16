Глава Минфина США призвал Nvidia назначить на пост CEO человека не из компании

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент призвал совет директоров Nvidia Corp. назначить главным исполнительным директором человека из-за пределов компании.

"В ходе поисков нового руководителя совету директоров нужно выйти за пределы компании", - заявил он в эфире телеканала Fox News. - Ей нужна серьезная встряска".

Сейчас обязанности CEO временно исполняет главный финансовый директор Колетт Кресс. Прежний глава Nvidia Дженсен Хуан на минувшей неделе ушел в отставку вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуан, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Однофамилица Хуана была топ-менеджером сингапурской Megaspeed, владеющей рядом ЦОД в Азии. Как пишет New York Times, китайские власти могли завербовать ее, чтобы попытаться обойти американские ограничения на поставки чипов.

Ряд американских ведомств давно призывал ввести меры экспортного контроля против Megaspeed, но министерство торговли этого не сделало, заявлял Бессент.

По его словам, Nvidia прекратила отдельно раскрывать сингапурскую выручку после падения прямых продаж в КНР и скачка поступлений из Сингапура. Согласно сообщениям, на которые сослался министр, на острове оставался лишь 1% купленных чипов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что после ухода Хуана возглавить Nvidia мог бы бывший главный исполнительный директор Apple Тим Кук.

Между тем более 170 тыс. человек, включая свыше 90 тыс. акционеров Nvidia и около 10 тыс. бывших и нынешних сотрудников компании, подписали петицию с требованием вернуть Хуана на пост CEO.

Акции Nvidia дешевеют на 2,7% в ходе предварительных торгов в понедельник.