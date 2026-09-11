Индии спрогнозировали падение производства сахара в следующем сезоне до 29 млн т

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Валовое производство сахара в Индии в следующем сезоне (октябрь 2026 года - сентябрь 2027 года) составит 29-31 млн тонн, согласно оценкам аналитиков, трейдеров и промышленников, опрошенных Bloomberg.

На текущий сезон Индийская ассоциация производителей сахара и биоэнергоносителей (Indian Sugar and Bio Energy Manufacturers Association, ISMA) прогнозирует 31 млн тонн.

Усиление Эль-Ниньо (природного феномена, сильно влияющего на климат в ряде регионов мира - ИФ) негативно отразится на урожаях в странах Азии, что будет способствовать образованию глобального дефицита примерно в 260 тыс. тонн, предупредила в мае Международная сахарная организация (International Sugar Organization, ISO).

Индийское сельское хозяйство зависит от муссонных осадков, которых пока на 15% меньше нормы.

Ожидания сокращения урожаев в грядущем сезоне подстегнули рост цен на сахар. Фьючерсы на него в Нью-Йорке в этом году подскочили примерно на 30%.

Индийские власти для борьбы с рекордно высокими ценами на внутреннем рынке в августе разрешили беспошлинный импорт нерафинированного сахара. Кроме того, они ввели ограничения на запасы дилеров и оптовых потребителей.

"Для формирования конечных запасов стране, возможно, придется импортировать сахар в следующем году, - заявил член совета директоров трейдингово-консалтинговой Gradient Commercial Pvt. Ятин Вадхвана на полях отраслевой конференции в Нью-Дели на этой неделе. - Текущие цены на внутреннем сахарном рынке наверняка будут стимулировать заводы производить больше сахара, а не этанола".

Шесть из 11 респондентов Bloomberg полагают, что сахар не будут направлять на производство этанола. Пятеро допускают, что для восполнения операционных запасов Индии придется импортировать сахар второй год подряд.

По мнению ведущего аналитика Covrig Analytics Клаудиу Коврига, страна может начать ввозить сахар уже в июле следующего года для восполнения запасов после исчерпания текущей квоты, а производство снизится и в сезоне 2027/2028 годов. Объемы импорта могут составить 2-3 млн тонн, говорит он.

Власти Индии призвали промышленников держать цены на сахар на разумном уровне и обеспечить достаточные поставки в праздничный сезон этого года, заявил в четверг чиновник министерства по делам продовольствия Ашвини Шривастава. По его словам, правительство будет пристально следить за ценами и начнет отслеживать производство на ежемесячной основе.

Индия – крупнейший потребитель и второй по величине производитель сахара в мире.