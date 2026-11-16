Путин примет решение об участии в саммите G20 после анализа итогов встреч с Трампом и Си Цзиньпином в КНР

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин определится с вопросом своего участия в саммите "Группы двадцати" в США после анализа результатов его встреч с американским и китайским коллегами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Нет, пока этот вопрос обсуждается, и подготовка ведется весьма активно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", принято ли решение об участии Путина в саммите "двадцатки".

"Что касается участия, то я бы вам предложил проследить за ходом нашего визита в Китай. Он очень важный, поскольку там будет трёхсторонняя встреча (РФ-США-КНР - ИФ), будет и двусторонняя встреча и с китайским лидером, и с американским. После этого, очевидно, мы ещё раз посмотрим на ситуацию, взвесим все за и против, и наш президент примет решение", - добавил Ушаков.

Он напомнил, что приглашение Путину посетить саммит получено, и всем об этом известно.