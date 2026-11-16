Трамп хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином Украину, Иран и ядерное разоружение

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украина, Иран, ядерное разоружение станут темами его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы немного поговорим об Иране. И мы будем говорить на мою любимую тему - об Украине", - сказал он журналистам у Белого дома.

Он добавил, что темой переговоров станет и денуклеаризация. При этом Трамп признал, что "это сложный вопрос", потому что трудно говорить о том, как избавиться от ядерных вооружений, когда их имеют и другие страны.

В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренность о проведении встречи трех лидеров достигнута. "Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС", - сказал представитель Кремля.

Ранее об этих переговорах сообщила и американская сторона.