Трамп не против, если Дженсен Хуан вновь займет должность главы Nvidia

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не будет возражать, если должность главного исполнительного директора Nvidia Corp. вновь займет Дженсен Хуан.

"Дженсен Хуан усвоил урок. Я не буду против, если он снова станет главным исполнительным директором Nvidia", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Он добавил, что девушка, с которой Хуан состоял в отношениях, могла не работать на китайскую разведку. "Элис Хуан может и не быть шпионкой. Никто не доказал, что она шпионка", - отметил Трамп.

В четверг Дженсен Хуан ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia Corp., а также покинул совет директоров на фоне скандала вокруг его отношений с предпринимательницей Элис Хуан, возможно, работавшей на разведку КНР. Как пишут СМИ, ее целью было обойти запрет на поставки продвинутых чипов в Китай.