Шойгу отметил, что те, кто взялись защищать Ближний Восток, не справились со своей задачей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Страны и структуры, которые взяли на себя обязанности по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, не справились со своей задачей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Этот вопрос связан в основном с тем, что те страны и те структуры, которые взяли на себя обязанности, ответственность по защите в регионе и по обеспечению там стабильности, они с своей задачей не справились", - сказал Шойгу журналистам, отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке.

"И многим странам, в частности Объединенным Арабским Эмиратам, пришлось со всем этим бороться в одиночку", - заявил он.

Шойгу заявил, что Россия, в той части, в которой могла, поддержала ОАЭ.

"Но в остальном, это видели все, что незащищенными остались практически все страны (...)", - сообщил секретарь СБ РФ.

"Мы, безусловно, обсудили те риски, которые несут в себе события в Персидском заливе и, естественно, на Украине", - заявил он.

15 ноября Шойгу прибыл в Абу-Даби во главе межведомственной делегации. По данным Совбеза РФ, в ходе поездки стороны обсудили военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере юстиции и обеспечения правопорядка, межбанковскую кооперацию, освоение космического пространства и мирного атома.

В состав российской делегации включены представители руководства МВД, МИД, Минюста, Росгвардии, ФСВТС, Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома" и предприятий ОПК.