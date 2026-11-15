Шойгу прибыл в Абу-Даби на переговоры с руководством ОАЭ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, планируется обсудить военно-техническое сотрудничество, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

"В ходе визита запланированы встречи с высшим руководством Объединенных Арабских Эмиратов, руководителями силовых структур и специальных служб. На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе, вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав российской делегации включены представители руководства МВД, МИД, Минюста, Росгвардии, ФСВТС, Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома" и предприятий ОПК.