Ле Пен намерена прекратить финпомощь Украине в случае ее избрания президентом Франции

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от французской крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила, что в случае её избрания Франция больше не будет оказывать финансовую помощь Украине, сообщает в понедельник газета Le Parisien.

"В ходе встречи с послом Украины в Париже Вадимом Омельченко, состоявшейся 16 ноября, Марин Ле Пен заявила, что в случае её избрания весной Франция прекратит финансовую поддержку Украины. Причиной тому служит "состояние государственных финансов", - пишет издание.

Ле Пен, однако, "заверила, что в случае избрания ее президентом Франция продолжит поддерживать Украину посредством поставок оборудования, гуманитарной помощью и значительно более активной дипломатией", цитирует Le Parisien пресс-релиз кандидата в президенты.

Кроме того, политик, лидирующая в опросах общественного мнения, подтвердила, что выполнит "обязательства, взятые на себя Францией к настоящему моменту", в частности, касающиеся "кредита в размере 90 млрд евро", предоставленного Киеву Европейским союзом.

В ходе беседы Ле Пен и Омельченко было отмечено, что "в будущем Украина могла бы стать стратегическим партнером Франции", в частности, в таких сферах, как цифровые технологии, оборона и гражданская атомная энергетика.

Кандидат от партии "Национальное объединение" также "попросила посла передать президенту (Украины Владимиру - ИФ) Зеленскому, что она готова встретиться с ним в Париже или Брюсселе".