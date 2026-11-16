Глава Евросовета уверен, что будущее Украины и Молдавии связано с ЕС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Антониу Кошта выразил убеждение, что будущее Украины, Молдавии и государств Западных Балкан связано с ЕС.

Об этом Кошта заявил в понедельник на брюссельском форуме по расширению Европейского союза.

"Расширение - не бремя, а инвестиция в наше коллективное и общее процветание. Оно создает возможности для граждан и бизнеса по всему союзу, расширяет наши рынки, укрепляет нашу социальную модель и повышает нашу способность реагировать на глобальные потрясения", - сказал он.

При этом Кошта подчеркнул, что "процесс вступления должен оставаться справедливым, последовательным и основанным на заслугах".

Ключевой предпосылкой интеграции в Европейский союз глава Евросовета считает "преодоление наследия прошлого". По его словам, "стремление вступить в Европейский союз должно помогать преодолевать исторические обиды, отвергать националистическую риторику и побуждать страны двигаться к подлинному сотрудничеству".