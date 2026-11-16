Йеменские правительственные силы укрепляют оборону Адена

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительственные силы Йемена после отхода от Баб-эль-Мандебского пролива из-за угрозы наступления хуситов усиливают линии обороны возле портового города Аден, где базируется признанное на международном уровне правительство страны, передает в понедельник газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники.

"По словам источников на месте событий, внимание уделяют упрочению оборонительных рубежей в провинции Лахдж, безопасности северных и западных подходов к временной столице Адену, укреплению позиций и слежению за местностью с целью помешать незаметному проникновению хуситов, любым их перемещениям", - информирует издание.

В воскресенье связанная с правительством группировка под названием "Южные вооруженные силы" (Southern Armed Forces) и другие лояльные Адену силы объявили о своем отходе от Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Позднее арабские СМИ сообщали, что хуситы ведут активное наступление на Аден.

Вместе с тем поступают сообщения о продолжении боев в провинциях Мариб и Таиз; хуситы продолжают осаду Таиза - третьего по величине города Йемена. Они также продвинулись в провинции Лахдж на юго-западе Йемена, приближаясь к Адену с запада.

Между тем, сообщает агентство SPA, власти Саудовской Аравии сменили командующего арабской коалицией, которая поддерживает правительство Йемена. Исполнение обязанностей командующего возложено на начальника Генерального штаба генерала Файяда ибн Хамида ибн Ракада ар-Рувайли; он сменил генерал-лейтенанта Фахда ибн Хамада ибн Абдель Азиза ас-Салмана, который стал советником министра обороны по военным вопросам.

В свой черед Turkiye Today отмечает, что смена командующего произошла на следующий день после того, как хуситы оказались в 60 км от Адена.

Осенью 2026 года хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситов с властями Йемена и с Саудовской Аравией. 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории.