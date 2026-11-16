Поиск

Йеменские правительственные силы укрепляют оборону Адена

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительственные силы Йемена после отхода от Баб-эль-Мандебского пролива из-за угрозы наступления хуситов усиливают линии обороны возле портового города Аден, где базируется признанное на международном уровне правительство страны, передает в понедельник газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники.

"По словам источников на месте событий, внимание уделяют упрочению оборонительных рубежей в провинции Лахдж, безопасности северных и западных подходов к временной столице Адену, укреплению позиций и слежению за местностью с целью помешать незаметному проникновению хуситов, любым их перемещениям", - информирует издание.

В воскресенье связанная с правительством группировка под названием "Южные вооруженные силы" (Southern Armed Forces) и другие лояльные Адену силы объявили о своем отходе от Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Позднее арабские СМИ сообщали, что хуситы ведут активное наступление на Аден.

Вместе с тем поступают сообщения о продолжении боев в провинциях Мариб и Таиз; хуситы продолжают осаду Таиза - третьего по величине города Йемена. Они также продвинулись в провинции Лахдж на юго-западе Йемена, приближаясь к Адену с запада.

Между тем, сообщает агентство SPA, власти Саудовской Аравии сменили командующего арабской коалицией, которая поддерживает правительство Йемена. Исполнение обязанностей командующего возложено на начальника Генерального штаба генерала Файяда ибн Хамида ибн Ракада ар-Рувайли; он сменил генерал-лейтенанта Фахда ибн Хамада ибн Абдель Азиза ас-Салмана, который стал советником министра обороны по военным вопросам.

В свой черед Turkiye Today отмечает, что смена командующего произошла на следующий день после того, как хуситы оказались в 60 км от Адена.

Осенью 2026 года хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситов с властями Йемена и с Саудовской Аравией. 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории.

Йемен Аден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 16 ноября

В США прогнозируют сокращение числа автотуристов на День благодарения из-за дорогого бензина

 В США прогнозируют сокращение числа автотуристов на День благодарения из-за дорогого бензина

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп считает, что Россия действует на Украине не в полную силу

 Трамп считает, что Россия действует на Украине не в полную силу

В Иордании и Ираке заблокировали Telegram

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа назначена на 19 ноября в госрезиденции лидера КНР

ЕС выделил Украине 1,71 млрд евро на закупку вооружений

Еврокомиссия одобрила слияние UniCredit и Commerzbank

На границе с Эстонией останется открытым только грузовой железнодорожный погранпункт в Нарве

ЕС ввел санкции против компаний, связанных с перевозкой и торговлей нефтью РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13016 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4149 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 341 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов