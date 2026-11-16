Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами стран Центральной Азии реализацию Плана совместных действий

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с группой заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии реализацию Плана совместных действий, утверждённого по итогам саммита "Центральная Азия - Россия", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Обсуждались ход и перспективы реализации Плана совместных действий, утверждённого по итогам второго саммита "Центральная Азия - Россия", состоявшегося в Душанбе 9 октября 2025 года, а также график мероприятий в формате "ЦА5+Россия" на перспективу", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его сайте в понедельник.

В частности, Галузин побеседовал в режиме видеоконференции с заместителями глав МИД Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, начальником Департамента по сотрудничеству со странами СНГ МИД Узбекистана, а также с замдиректора Первого политического департамента МИД Киргизии, информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что "обмен мнениями прошёл в доверительной и конструктивной атмосфере".