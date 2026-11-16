В CENTCOM подтвердили, что на Ближний Восток прибыл авианосец "Рузвельт"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник подтвердило, что атомный авианосец USS Theodore Roosevelt накануне вошел в зону его ответственности.

"В настоящее время авианосец действует зоне ответственности CENTCOM в рамках планового развертывания", - говорится в сообщении.

С его приходом в Аравийском море к юго-востоку от Ирана теперь размещены три авианосца американских ВМС с учетом развернутых там USS George Washington и USS George Bush.

Ожидается, что все три корабля не будут находиться в этом регионе долго, поскольку авианосные ударные группы направляются туда на ротационной основе, сменяя друг друга.