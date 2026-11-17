Министры обороны стран ЕС обсудят поддержку Украины и отношения с КНР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Украина и Китай будут двумя главными темами заседания во вторник в Брюсселе Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Главы оборонных ведомств стран ЕС обсудят вопросы оказания поддержки Украине. Ожидается участие украинского министра обороны Евгения Хмары. Как следует из материалов к заседанию совета, он проинформирует европейских коллег "о последних событиях в своей стране и о наиболее насущных потребностях Украины, в том числе в сфере противовоздушной обороны".

Совет обсудит сотрудничество Евросоюза и Украины в оборонно-промышленной сфере, в частности, недавнее предложение Европейской комиссии о заключении меморандума о взаимопонимании по вопросам оборонно-промышленного партнерства между ЕС и Украиной.

9 ноября Совет ЕС продлил и расширил мандат военной миссии Европейского союза по оказанию помощи Украине EUMAM Ukraine до 15 ноября 2028 года. Теперь эта миссия будет действовать и на украинской территории.

Министры обороны стран ЕС рассмотрят во вторник "вопросы безопасности и обороны в контексте отношений между Европейским союзом и Китаем", сообщается в документах к совещанию в Брюсселе. Планируется затронуть в ходе дискуссии такие темы, как европейская безопасность, свобода судоходства, партнерские связи и цепочки поставок.

Состоится обмен мнениями по вопросам трансатлантической безопасности и обороны с участием заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби.

В контексте ожидания того, что Европа должна расширить свою ответственность за собственную оборону, европейские главы оборонных ведомств обсудят сотрудничество между ЕС и США, в том числе в связи с проводимым Соединенными Штатами пересмотром дислокации американских вооруженных сил, а также в связи с поддержкой Украины, отмечается в материалах к министерской встрече.

Перед началом заседания Совета ЕС состоится совещание в рамках руководящего совета Европейского оборонного агентства (EDA) под председательством высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и обороне Каи Каллас, являющейся главой этого Агентства. Будут рассмотрены три приоритета EDA: бюджет и ресурсы агентства; надежность поставок; координированный ежегодный обзор в сфере обороны.