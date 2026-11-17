Спикер парламента Ирана считает, что мир в регионе невозможен без прекращения войны в Ливане

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в телефонном разговоре со своим ливанским коллегой Набиху Берри заявил о необходимости прекращения войны Израиля с Ливаном для установления мира в регионе.

"По нашему мнению, прочный мир и стабильность в регионе не могут быть достигнуты без прекращения войны в Ливане и полного восстановления суверенитета Ливана над всей его территорией", - цитирует Галибафа Press TV.

Он отметил, что Тегеран придает особое значение ливанскому вопросу, выдвигая свои требования и условия в переговорном процессе с США.

Уточняется, что Галибаф имел в виду семь условий, выдвинутых Ираном для возобновления переговоров с США, среди которых в частности - прекращение боевых действий на всех фронтах, особенно нападений Израиля на Ливан.

С начала иранского конфликта Армия обороны Израиля вела активные военные действия против "Хезболлы" на юге Ливана. 26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение, направленное на приостановку боевых действий в регионе. Несмотря на это, Израиль продолжал периодически наносить удары по позициям "Хезболлы".