Лавров прибыл в Манилу для участия в Восточноазиатском саммите

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Манилу, где возглавит российскую делегацию на Восточноазиатском саммите (ВАС) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеров, передает корреспондент "Интерфакса".

Саммит, в котором примет участие руководитель российского внешнеполитического ведомства, состоится во вторник.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе мероприятия планируется обсудить "текущую геополитическую ситуацию в АТР, а также те риски для его мирного и стабильного развития, которые возникают вследствие усилий Запада по закреплению на азиатском пространстве военно-политического потенциала НАТО".

ВАС - площадка стратегического диалога лидеров стран АТР по вопросам региональной повестки дня. Образована в 2005 г. В ее состава входят члены АСЕАН и ее диалоговые партнеры: Россия (с 2010 г.), Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.