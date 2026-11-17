Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:11 по Москве во вторник землетрясения находился в 471 км к юго-востоку от города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6,6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 68 км.