United Airlines устранила сбой в системе, вызвавший задержки рейсов в аэропортах США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Кратковременный сбой в работе системы американской авиакомпании United Airlines в понедельник привел к задержке некоторых вылетающих рейсов в аэропортах США, сообщила авиакомпания.

"Ранее сегодня мы столкнулись с технологической проблемой, которая повлияла на отправление некоторых рейсов. Проблема устранена", - говорится в заявлении авиакомпании в соцсети X.

В авиакомпании отметили, что сбой в работе системы не повлиял ни на выполняемые рейсы, ни на рейсы United Express.

Представитель авиакомпании Лесли Скотт сообщил телеканалу CNN, что сбой продолжался около 30 минут, в результате чего пострадали менее 150 рейсов.

Ранее в США произошел масштабный сбой, который затронул более 10 тыс. ежедневных рейсов в США. В субботу отменили более 6 тыс. рейсов внутри страны, а также прибывающих и вылетающих из США.