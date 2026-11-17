ЕС может утвердить 22-й пакет санкций в отношении РФ в декабре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Новый пакет европейских санкций против РФ планируют утвердить до конца года, вероятнее всего, в декабре, сообщает Politico во вторник.

"Как ожидается, 22-й пакет санкций утвердят в декабре", - пишет издание.

Три дипломата пояснили Politico, что в ЕС намерены ввести новые санкции до конца 2026 года.

Отмечается, что новые меры коснутся банков, криптоактивов и так называемого теневого флота. При этом уже подготовленный запрет на предоставление услуг в море российским судам не будет принят из-за протеста со стороны Греции, Мальты и Кипра.

В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 22-й пакет санкций в отношении России будет представлен в ЕС "в ближайшие дни".