Первопричина, приведшая к сбою в аэропортах США, пока не установлена

Искусственный интеллект не причастен к происшествию, заявляет глава FAA

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минтранса США Шон Даффи заявил, что первопричина сбоя, приведшего к остановке авиатранспорта по всей стране, пока не установлена; глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд отметил, что искусственный интеллект здесь не при чем.

"В отношении основной причины произошедшего у нас пока нет ясности", - сказал Даффи журналистам.

Он отметил, что FAA, компании L3Harris, HP, Cisco и ФБР анализируют оборудование во Флориде.

По его словам, "система устарела".

Говоря об отказе перейти на спутниковую систему Starlink компании SpaceX Илона Маска для управления воздушным пространством страны, Даффи сообщил: "Я хорошо поработал с Илоном, и Starlink был отличным решением для некоторых наших активов на Аляске, но мы отправили Starlink в одной из его предыдущих версий в нашу техническую лабораторию, и там возникли некоторые проблемы, с которыми нам пришлось разбираться, и мы подумали, что лучший метод заключается в том, чтобы иметь сеть, базирующуюся на земле".

Тем временем глава FAA Брайан Бедфорд заявил, что предположения, связывающие сбой с искусственным интеллектом, "абсолютно необоснованны".

Он добавил, что FAA приостановило установку новых маршрутизаторов по всей стране после того, как неисправное устройство привело к остановке наземного обслуживания.

По данным СМИ, следователи выявили два потенциальных источника проблемы: один - в Арканзасе, другой - в Техасе.

На прошлой неделе случился масштабный сбой в системах телекоммуникаций Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Сбой затронул примерно более 10 тыс. ежедневных рейсов в США, что вызвало масштабные задержки с отправлением самолетов. В субботу отменили более 6 тыс. рейсов внутри страны, а также прибывающих и вылетающих из США.

FAA и министерство транспорта отдельно подчеркивают, что во время остановки полетов угрозы безопасности для пассажиров не было: более 3,5 тыс. воздушных судов, находившихся в небе, благополучно приземлились.