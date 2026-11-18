Глава Нацразведки США исключил причастность иностранных государств к серии технических сбоев

Сбой в работе системы связи АНБ связан с установкой исправлений уязвимостей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Джей Клейтон сообщил, что по данным его ведомства, за серией технических сбоев последних дней не стоят действия каких-либо государств или кибератаки.

"Мы не видим признаков скоординированной кибератаки. Также нет никаких указаний на то, что за этим стоят действия какого-либо государства", - заявил Клейтон Fox News.

По его словам, учреждения устанавливают обновления безопасности и модернизируют свои системы. В результате, попытки устранения выявленных уязвимостей привели к сбоям, поскольку некоторые системы не перезапустились или не смогли взаимодействовать с другими должным образом.

Клейтон отметил, что в настоящее время организации временно отключают свои системы для установки исправлений.

"Из-за этих выявленных уязвимостей многие организации занимаются установкой патчей. Они приостанавливают работу систем. Проводят их обновление, ставят патчи", - пояснил он.

В частности, по его словам, произошедший во вторник сбой в сетях Агентства национальной безопасности (АНБ) напрямую оказался связан с установкой исправлений, выполненной после обнаружения уязвимости в PHP.

"Процесс установки патчей (после обнаружения уязвимостей - ИФ) привел к тому, что привел к тому, что некоторые системы вопреки ожиданиям не возобновили работу после применения патчей. Именно это произошло в АНБ", - сказал Клейтон.

Ранее во вторник CNN со ссылкой на источники сообщил, что сеть засекреченной связи Агентства национальной безопасности (АНБ) для передачи конфиденциальной информации перестала работать.

"По словам шесть лиц, знакомых с темой, сеть секретной связи, которую в АНБ используют для внутреннего обмена информацией, отключилась", - информирует телеканал.

Система связи носит название NSA Net. Источники отметили, что свидетельств кибератаки на телекоммуникации не зафиксировано.

Источники объяснили, что в администрации США существуют многочисленные запасные и резервные каналы связи на случай каких-либо сбоев.

На прошлой неделе случился масштабный сбой в системах телекоммуникаций Федерального управления гражданской авиации США (FAA), а также в сервисах Microsoft Corp.