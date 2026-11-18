Гражданина Пакистана приговорили к 27,5 годам тюрьмы за подготовку покушения на Трампа

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин Пакистана Асиф Мерчант приговорен к 27,5 годам тюремного заключения за организацию покушения на американского президента Дональда Трампа и других правительственных чиновников, сообщает Минюст США.

"Ранее сегодня в федеральном суде Бруклина 48-летний Асиф Мерчант из Пакистана был приговорен окружным судьей США Эриком Р. Комити к 330 месяцам тюремного заключения за попытку совершения террористического акта, выходящего за рамки национальных границ, и заказное убийство", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Мерчант добровольно вступил в Корпус стражей Исламской революции (КСИР), а затем отправился в США, чтобы нанять исполнителей убийства.

В Минюсте США заявляют, что конечной целью подсудимого должен был стать Трамп. Другими целями были экс-президент Джо Байден и бывший постпред США в ООН Никки Хейли. Мерчант признал, что заговор был мотивирован желанием Ирана отомстить за смерть бывшего командующего КСИР Касема Сулеймани, который был убит в результате удара американского беспилотника в январе 2020 года.

Мерчант был арестован в Ричмонде (штат Техас) 12 июля 2026 года, когда собирался отправиться в аэропорт, чтобы покинуть Соединенные Штаты.