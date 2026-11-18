Корабль Cargo Dragon в среду покинет МКС для возвращения на Землю

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в среду после месячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) отстыкуется с ней для возвращения на Землю, сообщает NASA.

Отстыковка корабля от модуля Harmony американского сегмента станции планируется в 11:05 по времени Восточного побережья США (в 20:05 мск). На следующий день утром, если позволят погодные условия, он приводнится в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon привезет на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

В рамках миссии CRS-35 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 15 октября, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Миссия проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению орбитальной лаборатории.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 35 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.