Рубио заявил, что Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на взаимодействие с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

"Если у нас есть проблема с Северной Кореей, единственный способ решить ее - это встретиться с ними", - сказал Рубио журналистам.

Он уточнил, что не говорит о том, что встреча состоится завтра.

"Я говорю лишь, что президент хочет встречи и обсуждений", - отметил госсекретарь США.

Ранее президент США не исключал возможность встречи с северокорейским лидером.

"В Китае я встречусь с Си Цзиньпином, с Владимиром Путиным, а может быть - и с Ким Чен Ыном", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне перед отлетом в Азию. При этом Трамп добавил, что не знает, посетит ли северокорейский лидер Китай.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.