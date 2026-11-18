Европейские рынки акций заметно снизились во вторник

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,8% - до 650,72 пункта.

Британский FTSE 100 также потерял 1,8%, германский DAX - 2,1%, французский CAC 40 и испанский IBEX 35 - по 1,6%, итальянский FTSE MIB - 1,3%.

Европейская комиссия (ЕК) во вторник улучшила прогноз роста экономики еврозоны в 2026 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,9%, но сохранила оценку на 2027 год на уровне 1,2%. Прогноз инфляции в валютном блоке на 2026 год повышен до 3,2% с 3%, на 2027 год - до 3,1% с 2,3%.

В среду рынок ждет публикации окончательных данных о динамике потребительских цен в еврозоне за октябрь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике.

Рост потребительских цен в Италии, рассчитанных по стандартам Евросоюза, в октябре ускорился до максимальных за три года 5,6% в годовом выражении с 4,2% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat. Динамика инфляции совпала с предварительными данными и ожиданиями аналитиков.

Оценка роста потребительских цен в стране, рассчитанных по итальянским стандартам, была пересмотрена до 5,5% с 5,4% в годовом выражении.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в ноябре вырос до максимальных с февраля 35,6 пункта с октябрьских 28,1 пункта. Эксперты прогнозировали, что он составит 29 пунктов.

Безработица в Великобритании в июле-сентябре снизилась до минимальных с апреля 2025 года 4,6% по сравнению с 4,7% в июне-августе, согласно официальным данным. Рынок не ожидал изменений.

Реальные зарплаты в Британии в сентябре уменьшились впервые с мая 2023 года - на 0,2% в годовом выражении. Номинальные зарплаты выросли на 3,5%.

Акции технологических компаний оказались под давлением во вторник после того, как Вашингтон ужесточил ограничения на продажу ИИ-чипов Китаю. Новые правила, объявленные в понедельник, ограничивают поставки передовых чипов в дата-центры, в том числе расположенные в Таиланде и Малайзии, которые китайские компании использовали для получения доступа к вычислительным мощностям для обучения ИИ-моделей.

Бумаги Infineon Technologies ушли вниз на 1,1%, STMicroelectronics и BE Semiconductor Industries - 3,1%, ASML Holding - 5,3%, ASM International - 2,5%.

Акции Deutsche Bank потеряли в цене 6% на сообщении газеты Financial Times о том, что германский банк провел подозрительные платежи на сумму почти $600 млн, связанные со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Эта сумма значительно превышает ранее известные оценки, пишет газета.

Цена бумаг Imperial Brands опустилась на 2%. Британский концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, сообщил о снижении чистой прибыли и выручки в 2026 финансовом году, а также анонсировал масштабное сокращение штата.

Акции ряда горнодобывающих компаний заметно подешевели вслед за снижением цен на медь и алюминий, в том числе Antofagasta - на 1%, Rio Tinto и Anglo American - на 1,6%, Glencore - на 1,9%.

Рыночная стоимость германской IONOS Group, поставщика услуг веб-хостинга и облачных решений, опустилась на 5,6%. Компания объявила, что ее главным исполнительным директором с 1 апреля станет Томас Зауэрессиг, с 2019 года входящий в состав правления SAP и занимающий в этой компании на данный момент должность директора по работе с клиентами.

Бумаги SAP также подешевели на 5,6%.

Капитализация германской химкомпании Evonik подскочила на 4,2% после сообщения Bloomberg о том, что BASF готовит новое предложение о ее покупке. BASF сократила рыночную стоимость на 2,8%.