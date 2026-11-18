РФПИ и китайская Yunze Capital договорились об инвестпартнерстве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций и китайская Yunze Capital в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне договорились о долгосрочном стратегическом инвестпартнерстве, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Соглашение направлено на развитие высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации России и Китая, написал он в своем канале. В фокусе партнерства - передовые материалы, промышленная автоматизация, аэрокосмические, морские и глубоководные технологии.

"Вместе с Yunze Capital будем помогать компаниям выходить на российский и китайский рынки, привлекать инвесторов и промышленных партнеров. Один из возможных инструментов - создание совместного инвестиционного фонда", - заявил Дмитриев.