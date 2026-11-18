Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник, S&P 500 обновил минимум с июля

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов.

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 0,2%, по данным Trading Economics. В сентябре розничные продажи в Штатах увеличились на 0,8%.

Объем промышленного производства в стране в октябре уменьшился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Эксперты ожидали роста на 0,1%. В сентябре промпроизводство повысилось на 0,7%.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 0,4% по итогам торгов перед публикацией квартальной отчетности, Microsoft Corp. - на 2,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet Inc. - на 1,2%, Apple Inc. - на 0,3%, Oracle Corp. - на 3,4%, Advanced Micro Devices - на 0,2%, International Business Machines - на 4,7%, Intel Corp. - на 0,5%, Super Micro - на 3,5%, Micron - на 0,9%, Qualcomm Inc. - на 1,1%, Adobe Inc. - на 4,3%, Salesforce Inc. - на 9,5%.

Tesla и Amazon.com Inc. нарастили рыночную стоимость на 0,1%, SpaceX - на 3,2%, ON Semiconductor - на 0,4%, Broadcom - на 2,5%.

Бумаги Walt Disney Co. потеряли в цене 1,5%, несмотря на сильный отчет. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа в четвертом квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль почти вдвое, при этом выручка и скорректированная прибыль на акцию превзошли ожидания рынка. Кроме того, Disney повысила дивиденды и объявила о планах к 2029 фингоду обеспечить экономию годовых расходов в размере $3 млрд.

Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта Home Depot Inc. уменьшил капитализацию на 2,5%, хотя его квартальные результаты также оказались лучше прогнозов аналитиков, а собственные прогнозы компания улучшила. Home Depot сообщила, что пост главного исполнительного директора с 23 ноября займет Ричард Макфейл, являющийся в настоящее время главным финансовым директором. Нынешний CEO Тед Деккер был на больничном с августа и останется председателем совета директоров.

JPMorgan Chase & Co. потерял 2,4% рыночной стоимости. Банк сообщил о назначении главным финансовым директором Брегье де Бест вместо Джереми Барнума, который решил покинуть этот пост. Сейчас де Бест занимает аналогичную должность в коммерческо-инвестиционном подразделении. Она возьмет на себя полномочия работающего CFO с 2021 года Барнума после обнародования финансовых результатов за первый квартал 2027 года.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,64% - до 50759,42 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,03% - до минимальных с июля 7340,53 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,74% и закрылся на отметке 24328,38 пункта.